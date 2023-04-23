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Жильё в Сообщество пальмовых деревьев, Кипр

1 объект найдено
Вилла 1 комната в Foinikaria, Кипр
Вилла 1 комната
Foinikaria, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,551,000
Проект расположен на склоне престижного района Лимассола. Эти роскошные виллы предлагают пан…

Параметры недвижимости в Сообщество пальмовых деревьев, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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