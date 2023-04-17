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Купить вилла с видом на море в koinoteta parekklesias, Кипр

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальнив koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta parekklesias, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 5 спаленв koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta parekklesias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 9,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 4 спальнив Parekklisia, Кипр
Вилла 4 спальни
Parekklisia, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,290,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta parekklesias, Кипр
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
Вилла 5 спаленв koinoteta parekklesias, Кипр
Вилла 5 спален
koinoteta parekklesias, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 3 спальнив Parekklisia, Кипр
Вилла 3 спальни
Parekklisia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 470,000
Продается 2-этажная вилла площадью 218 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…

Параметры недвижимости в koinoteta parekklesias, Кипр

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с бассейном
недорогая
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