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Купить квартиру в koinoteta parekklesias, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Parekklisia, Кипр
Квартира 4 комнаты
Parekklisia, Кипр
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 485,000
Продается квартира площадью 266 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 комнатыв Parekklisia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Parekklisia, Кипр
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 285,500
Продается квартира площадью 109 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 комнатав Parekklisia, Кипр
Квартира 1 комната
Parekklisia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается роскошная квартира площадью 184 кв.м на острове Кипр. Квартира состоит из 3 спальн…

Параметры недвижимости в koinoteta parekklesias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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