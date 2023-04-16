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Купить вилла с бассейном в koinoteta mouttagiakas, Кипр

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13 объектов найдено
Вилла 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комнатав Mouttagiaka, Кипр
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Эта роскошная вилла расположена в тихом жилом районе на вершине холма Муттайяка,откуда откры…
Вилла 1 комнатав koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
Вилла 6 спаленв Mouttagiaka, Кипр
Вилла 6 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комнатав Mouttagiaka, Кипр
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
Вилла 4 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной игр…
Вилла 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 6 спаленв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 6 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Mouttagiaka, Кипр
Вилла 5 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 7 комнатв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 7 комнат
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
Вилла 7 комнатв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 7 комнат
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
Вилла 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 695,000
Продается 2-этажная вилла площадью 273 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…

Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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