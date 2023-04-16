Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. koinoteta mouttagiakas
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в koinoteta mouttagiakas, Кипр

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комнатав koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
Вилла 1 комнатав Mouttagiaka, Кипр
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
Вилла 5 спаленв Mouttagiaka, Кипр
Вилла 5 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…

Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти