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Кипр
Лимасол
koinoteta mouttagiakas
Дома
Дома в koinoteta mouttagiakas, Кипр
Дом
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18 объектов найдено
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Дом 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
236 м²
€ 1,711,000
Hestia - комплекс расположен в престижном районе Колумбия, в самом центре Лимассола, и может…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
181 м²
€ 630,000
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимасола. Это эксклюзивное мес…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 3 спальни
Mouttagiaka, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Эта роскошная вилла расположена в тихом жилом районе на вершине холма Муттайяка,откуда откры…
Вилла 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
Вилла 6 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной игр…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 комнат
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
Вилла 7 комнат
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 695,000
Продается 2-этажная вилла площадью 273 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр
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