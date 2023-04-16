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Купить квартиру с бассейном в koinoteta mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 5 спаленв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 5 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 3,700,000
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …

Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр

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с видом на море
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