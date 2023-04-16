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Кипр
Лимасол
koinoteta mouttagiakas
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Купить квартиру с видом на море в koinoteta mouttagiakas, Кипр
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9 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 1,200,000
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,041,000
Эта эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 3 ванными комнатами отличается великолепными в…
Квартира 3 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,720,000
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 3 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,603,800
Эта эксклюзивная недвижимость с 3 спальнями и 3 ванными комнатами отличается великолепными в…
Квартира 5 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
6 Количество комнат
5 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 3,700,000
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 990,000
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
Квартира 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 499,000
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 730,000
Это ультра-роскошный 5-этажный проект, в котором имеется одна роскошная квартира на этаже и …
Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр
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с бассейном
недорогая
элитное
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