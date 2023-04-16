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Купить квартиру в koinoteta mouttagiakas, Кипр

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16 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 555,000
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальняв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 1 спальня
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 555,000
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 1,200,000
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальняв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 1 спальня
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
€ 850,000
Olympic Resort - роскошный курортный комплекс площадью 33 000 кв. м расположен на морском по…
Квартира 2 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,041,000
Эта эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 3 ванными комнатами отличается великолепными в…
Квартира 3 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,720,000
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 3 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,603,800
Эта эксклюзивная недвижимость с 3 спальнями и 3 ванными комнатами отличается великолепными в…
Квартира 2 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,006,500
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 2 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,269,900
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 1 комнатав koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагаем на продажу 4 спальный пентхаус в роскошном комплексе. Проект состоит из двухуровн…
Квартира 5 спаленв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 5 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 3,700,000
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комнатав koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
Квартира 3 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 499,000
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 комнатыв koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 4 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 730,000
Это ультра-роскошный 5-этажный проект, в котором имеется одна роскошная квартира на этаже и …
Квартира 4 спальнив koinoteta mouttagiakas, Кипр
Квартира 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат 10/1 Этаж
€ 3,650,000
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…

Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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