Купить недвижимость в koinoteta mouttagiakas, Кипр

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koinoteta mouttagiakas
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32 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 555,000
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальня
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 555,000
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 1,200,000
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 3 спальни
Mouttagiaka, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 1 спальня
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
€ 850,000
Olympic Resort - роскошный курортный комплекс площадью 33 000 кв. м расположен на морском по…
Квартира 3 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,720,000
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,041,000
Эта эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 3 ванными комнатами отличается великолепными в…
Квартира 3 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,603,800
Эта эксклюзивная недвижимость с 3 спальнями и 3 ванными комнатами отличается великолепными в…
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,006,500
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Квартира 2 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,269,900
Эксклюзивная недвижимость с 2 спальнями и 2 ванными комнатами отличается великолепными видам…
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Эта роскошная вилла расположена в тихом жилом районе на вершине холма Муттайяка,откуда откры…
Квартира 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагаем на продажу 4 спальный пентхаус в роскошном комплексе. Проект состоит из двухуровн…
Вилла 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
Квартира 5 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
6 Количество комнат
5 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 3,700,000
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 990,000
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
Вилла 6 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комната
Mouttagiaka, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной игр…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Квартира 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 499,000
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 3 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спален
Mouttagiaka, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 комнат
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
Вилла 7 комнат
koinoteta mouttagiakas, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
Квартира 4 комнаты
koinoteta mouttagiakas, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 730,000
Это ультра-роскошный 5-этажный проект, в котором имеется одна роскошная квартира на этаже и …
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