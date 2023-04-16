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Купить недвижимость с бассейном в koinoteta mandrion, Кипр

3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 429,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 429,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 429,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости в koinoteta mandrion, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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