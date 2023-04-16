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Купить недвижимость с видом на море в koinoteta mandrion, Кипр

31 объект найдено
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 4 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 429,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 123 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 4 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 429,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 4 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 429,000
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости в koinoteta mandrion, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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