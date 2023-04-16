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Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta mandrion, Кипр

1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…

Параметры недвижимости в koinoteta mandrion, Кипр

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