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Купить коттедж в koinoteta mandrion, Кипр

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20 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 123 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…

Параметры недвижимости в koinoteta mandrion, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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