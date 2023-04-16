Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta mandrion
  5. Квартиры

Купить квартиру в koinoteta mandrion, Кипр

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв koinoteta mandrion, Кипр
Квартира 2 комнаты
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 198,000
Эта просторная 2 спальная квартира, крытая жилая площадь которой составляет 100м2, имеет 16м…
Квартирав Mandria, Кипр
Квартира
Mandria, Кипр
128 м² Количество этажей 3
€ 27,864
Проект с элегантным дизайном, расположенный в прибрежном городе Лимасоле, который известен к…

Параметры недвижимости в koinoteta mandrion, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти