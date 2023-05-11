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Виллы с бассейном в koinoteta lempas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Lempa, Кипр
Вилла 1 комната
Lempa, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 835,000
Виллы №1 и №2 уже построены с крытым полуподвальным помещением 102м2 и садом на крыше 85м2.Р…

Параметры недвижимости в koinoteta lempas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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