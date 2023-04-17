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Купить вилла с видом на море в koinoteta kissonergas, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Kissonerga, Кипр
Вилла 3 спальни
Kissonerga, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 5 спаленв Kissonerga, Кипр
Вилла 5 спален
Kissonerga, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,674,400
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…

Параметры недвижимости в koinoteta kissonergas, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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