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Купить вилла в koinoteta kissonergas, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Kissonerga, Кипр
Вилла 4 комнаты
Kissonerga, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Вилла 4 комнатыв Kissonerga, Кипр
Вилла 4 комнаты
Kissonerga, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 580,000
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Вилла 1 комнатав Kissonerga, Кипр
Вилла 1 комната
Kissonerga, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,450,000
824 м2 любви и гармонии Вилла La Luna Вдохновение, спокойствие и уют, свет и легкость ожидаю…
Вилла 3 спальнив Kissonerga, Кипр
Вилла 3 спальни
Kissonerga, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 506,000
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Kissonerga, Кипр
Вилла 3 спальни
Kissonerga, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 720,000
Продается 2-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 5 спаленв Kissonerga, Кипр
Вилла 5 спален
Kissonerga, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,674,400
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 4 спальнив Kissonerga, Кипр
Вилла 4 спальни
Kissonerga, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 621,500
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Kissonerga, Кипр
Вилла 3 спальни
Kissonerga, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…

Параметры недвижимости в koinoteta kissonergas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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