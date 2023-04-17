Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta kissonergas

Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta kissonergas, Кипр

1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Kissonerga, Кипр
Вилла 5 спален
Kissonerga, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,674,400
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…

Параметры недвижимости в koinoteta kissonergas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти