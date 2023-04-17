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Купить квартиру в koinoteta kissonergas, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Kissonerga, Кипр
Квартира 3 спальни
Kissonerga, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м² 1/3 Этаж
€ 364,000
Продается 2-комнатная квартира с панорамным видом на море в районе Киссонерга. Проект будет …
Квартирав Kissonerga, Кипр
Квартира
Kissonerga, Кипр
€ 1,000,000
Комплекс в КиссонергеНедвижимостьЭтот комплекс в Киссонерге был вдохновлен выращиванием редк…

Параметры недвижимости в koinoteta kissonergas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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