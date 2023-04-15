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Купить таунхаус в koinoteta empas, Кипр

Empa
4
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальнив Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 комнатыв Konia, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Konia, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 471,500
Особенности проекта: Недвижимость расположена в самом эксклюзивном курорте Пафоса, которая о…
Таунхаус 1 комнатав Konia, Кипр
Таунхаус 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 321,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимость…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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