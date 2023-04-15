Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta empas
  5. Комнаты

Купить комнату с видом на море в koinoteta empas, Кипр

Empa
1
Комната В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 299,859
Данный жилой комплекс состоит из 6 блоков с тщательно продуманным расположением, которое обе…
Квартирав Лимасол, Кипр
Квартира
Лимасол, Кипр
157 м² 1/10 Этаж
€ 1,800,562
Элитные апартаменты в самой лучшей марине Кипра - Limassol Marina
Квартира 2 комнатыв Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат 154 м²
€ 198,331
For sale under construction two bedroom apartment in Aradippou - Larnaka province, on the th…
Квартира 3 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 166 м²
€ 1,036,330
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 121 кв. кр…
Квартирав Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
34/34 Этаж
€ 874,462
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни 360 Nicosia - модер…
Вилла 4 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,293,536
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Вилла 2 комнатыв Konia, Кипр
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 452,247
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Вилла 3 комнатыв Кипр, Кипр
Вилла 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 185 м²
€ 361,711
Роскошный особняк с тремя спальнями на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 185 м ². крыты…
Дом 7 спаленв Пафос, Кипр
Дом 7 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 760 м²
€ 2,761,500
Продается 1-этажная вилла площадью 760 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 7 спальных комнат. Из…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Вилла 3 спальнив Mosfiloti, Кипр
Вилла 3 спальни
Mosfiloti, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 983,145
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из одной спальной…
Дом 1 комнатав Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 575 м²
€ 3,000,000
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти