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Купить комнату в koinoteta empas, Кипр

Empa
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1 объект найдено
Комната 3 комнатыв Mesogi, Кипр
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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