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Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta empas, Кипр

Empa
46
13 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 2 спальнив Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальнив Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
Вилла 2 спальнив Tremithousa, Кипр
Вилла 2 спальни
Tremithousa, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 комнатав Empa, Кипр
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Вилла 5 спаленв Mesa Chorio, Кипр
Вилла 5 спален
Mesa Chorio, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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