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Realting.com
Кипр
Пафос
koinoteta empas
Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta empas, Кипр
Empa
46
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13 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
Вилла 2 спальни
Tremithousa, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Вилла 5 спален
Mesa Chorio, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
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