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Купить коттедж с видом на море в koinoteta empas, Кипр

Empa
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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Mesa Chorio, Кипр
Коттедж 1 комната
Mesa Chorio, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Это бунгало, окруженное большим ландшафтным садом, спроектировано таким образом, чтобы макси…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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