Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. koinoteta empas
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в koinoteta empas, Кипр

Empa
9
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти