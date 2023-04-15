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Купить квартиру в koinoteta empas, Кипр

Empa
9
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Комната 3 комнатыв Mesogi, Кипр
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
Квартира 3 спальнив Mesogi, Кипр
Квартира 3 спальни
Mesogi, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 130 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Mesogi, Кипр
Квартира 2 спальни
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Konia, Кипр
Квартира 2 спальни
Konia, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв Konia, Кипр
Квартира 1 спальня
Konia, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв Empa, Кипр
Квартира 1 спальня
Empa, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 96 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

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с бассейном
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элитное
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