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Купить недвижимость в koinoteta empas, Кипр

Empa
46
46 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты
Empa, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 2 спальнив Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальнив Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Tremithousa, Кипр
Вилла 4 спальни
Tremithousa, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 2/2 Этаж
€ 580,000
Роскошная вилла на продажу. Дом состоит из 4 спален, 3 ванных комнат, уютных террас, частног…
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 410,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 430,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
Комната 3 комнатыв Mesogi, Кипр
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
Вилла 1 комнатав Mesa Chorio, Кипр
Вилла 1 комната
Mesa Chorio, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается вилла площадью 132 кв.м В Пафосе на стадии строительства. У объекта есть солнечные…
Вилла 6 комнатв Empa, Кипр
Вилла 6 комнат
Empa, Кипр
6 Количество комнат 349 м²
€ 2,131,289
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
Вилла 2 спальнив Tremithousa, Кипр
Вилла 2 спальни
Tremithousa, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Таунхаус 3 комнатыв Konia, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Konia, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 471,500
Особенности проекта: Недвижимость расположена в самом эксклюзивном курорте Пафоса, которая о…
Таунхаус 1 комнатав Konia, Кипр
Таунхаус 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 321,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимость…
Вилла 2 комнатыв Konia, Кипр
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Вилла 2 комнатыв Konia, Кипр
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Вилла 2 комнатыв Konia, Кипр
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Коттедж 3 комнатыв Empa, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 408,000
This 3 bedroom bungalow with luxury finishesboth bedrooms are en-suite, is located inthe Ven…
Коттедж 3 комнатыв Empa, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 392,000
Продается вилла с 2 спальнями, расположенная в Хлораке (Пафос). Этот район считается одним и…
Вилла 3 комнатыв Empa, Кипр
Вилла 3 комнаты
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 503,000
Продается вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами: финишные отделки класса люкс, современн…
Вилла 1 комнатав Empa, Кипр
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,450,000
Вилла Exelior Exelior – девиз и философия жизни, гласящие «Всё выше и выше»…
Вилла 1 комнатав Empa, Кипр
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,990,000
Продается вилла площадью 859 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на город. У…
Вилла 1 комнатав Empa, Кипр
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Вилла 7 спаленв Mesa Chorio, Кипр
Вилла 7 спален
Mesa Chorio, Кипр
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спаленв Mesa Chorio, Кипр
Вилла 5 спален
Mesa Chorio, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…

Параметры недвижимости в koinoteta empas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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