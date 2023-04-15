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Купить таунхаус с видом на море в koinoteta chloraka, Кипр

Chloraka
10
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Мезонета находится в историческом месте"Town of the Kings" с замечательный видом на море и г…

Параметры недвижимости в koinoteta chloraka, Кипр

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