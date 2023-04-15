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Купить дом с видом на море в koinoteta chloraka, Кипр

Chloraka
55
40 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,393,900
Продается 1-этажная вилла площадью 590 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 218 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,975,000
Продается 1-этажная вилла площадью 341 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 940,900
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 981,800
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 973,700
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 940,900
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 981,800
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,882,800
Продается 1-этажная вилла площадью 496 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,047,300
Продается 1-этажная вилла площадью 282 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,047,300
Продается 1-этажная вилла площадью 282 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,047,300
Продается 1-этажная вилла площадью 282 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,047,300
Продается 1-этажная вилла площадью 282 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,047,300
Продается 1-этажная вилла площадью 282 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,104,600
Продается 1-этажная вилла площадью 282 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 981,800
Продается 1-этажная вилла площадью 228 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,405,500
Продается 1-этажная вилла площадью 437 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,921,000
Продается 1-этажная вилла площадью 586 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,022,700
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,063,700
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,039,100
Продается 1-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,198,700
Продается 1-этажная вилла площадью 583 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,231,250
Продается 1-этажная вилла площадью 274 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,454,800
Продается 1-этажная вилла площадью 274 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,022,700
Продается 1-этажная вилла площадью 243 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,039,100
Продается 1-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 981,800
Продается 1-этажная вилла площадью 249 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 981,800
Продается 1-этажная вилла площадью 249 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,186,400
Продается 1-этажная вилла площадью 332 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,104,600
Продается 1-этажная вилла площадью 314 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости в koinoteta chloraka, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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