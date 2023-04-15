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Купить квартиру с бассейном в koinoteta chloraka, Кипр

Chloraka
12
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Апартаменты расположенны в историческом месте"Town of the Kings"г.Пафос, рядом с торговыми ц…

Параметры недвижимости в koinoteta chloraka, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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