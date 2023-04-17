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Купить недвижимость с бассейном в koinoteta armenochoriou, Кипр

5 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Armenochori, Кипр
Вилла 4 комнаты
Armenochori, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 2 комнатыв Armenochori, Кипр
Вилла 2 комнаты
Armenochori, Кипр
2 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 737 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Квартира 2 спальнив Armenochori, Кипр
Квартира 2 спальни
Armenochori, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Вилла 1 комнатав Armenochori, Кипр
Вилла 1 комната
Armenochori, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Просторная вилла с 5 спальнями комнатами с видом на море расположена в районе Арменхори горо…
Вилла 1 комнатав Armenochori, Кипр
Вилла 1 комната
Armenochori, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…

Параметры недвижимости в koinoteta armenochoriou, Кипр

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