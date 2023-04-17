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Купить коттедж в koinoteta armenochoriou, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв koinoteta armenochoriou, Кипр
Коттедж 5 спален
koinoteta armenochoriou, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 340 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 5 спальных ком…

Параметры недвижимости в koinoteta armenochoriou, Кипр

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