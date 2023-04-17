Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. koinoteta armenochoriou
  5. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в koinoteta armenochoriou, Кипр

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Armenochori, Кипр
Квартира 2 спальни
Armenochori, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…

Параметры недвижимости в koinoteta armenochoriou, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти