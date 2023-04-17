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Купить квартиру с видом на море в koinoteta armenochoriou, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Armenochori, Кипр
Квартира 1 комната
Armenochori, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Комплекс состоящий из 3-х роскошных апартаментов, занимающих весь этаж, со стильными интерье…
Квартира 1 комнатав Armenochori, Кипр
Квартира 1 комната
Armenochori, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Комплекс состоящий из 3-х роскошных апартаментов, занимающих весь этаж, со стильными интерье…

Параметры недвижимости в koinoteta armenochoriou, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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