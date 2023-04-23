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Жильё с видом на горы в koinoteta akrountas, Кипр

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Akrounda, Кипр
Коттедж 2 спальни
Akrounda, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…

Параметры недвижимости в koinoteta akrountas, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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