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Таунхаусы в koinoteta agiou tychona, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Таунхаус 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 560,000
Таунхаус 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Таунхаус 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 560,000

Параметры недвижимости в koinoteta agiou tychona, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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