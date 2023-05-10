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Квартиры-студии в koinoteta agiou tychona, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в koinoteta agiou tychona, Кипр
Студия 1 спальня
koinoteta agiou tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 660,000

Параметры недвижимости в koinoteta agiou tychona, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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