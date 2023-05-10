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Коттеджи в koinoteta agiou tychona, Кипр

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Коттедж 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 590,000
Коттедж 4 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Коттедж 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 950,000

Параметры недвижимости в koinoteta agiou tychona, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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