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Квартиры с бассейном в koinoteta agiou tychona, Кипр

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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
€ 1,289,000
Квартира 3 комнаты в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 3
Площадь 178 м²
€ 1,300,000
Квартира 3 комнаты в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
€ 1,320,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 3,500,000
Квартира 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Квартира 4 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 1,055,000
Квартира 2 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 990,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
€ 550,000
Квартира 4 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 960,000
Квартира 1 спальня в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/1
€ 385,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 4,390,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 846,000

Параметры недвижимости в koinoteta agiou tychona, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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