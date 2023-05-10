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Квартиры с видом на горы в koinoteta agiou tychona, Кипр

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
€ 1,357,000
Квартира 1 спальня в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 315,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
€ 550,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 846,000
Квартира 4 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 630,000
Квартира 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 770,000
Квартира 2 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/1
€ 1,290,000

Параметры недвижимости в koinoteta agiou tychona, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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