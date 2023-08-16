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Виллы с видом на море в Kiti, Кипр

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19 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 6,450,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 6,940,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 4,860,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 5,150,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 6,350,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 6,680,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 6,780,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 4,540,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 6,770,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 3,420,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 4,240,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€ 4,410,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€ 3,357,500
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 595,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Pervolia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pervolia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€ 5,200,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Pervolia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pervolia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном в Pervolia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Pervolia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 772,500
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 2,801,000
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