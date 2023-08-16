Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Ларнака
  5. Kiti
  6. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Kiti, Кипр

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 156 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€ 752,710
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Современный закрытый комплекс, состоящий из 20 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположен в од…
€ 370,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 913,288
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€ 400,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 94 м²
Two bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Mesa Geiton…
€ 319,411
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
€ 266,000
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€ 249,000
Квартира 1 комната с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс представляет собой четырехэтажное здание с 16 квартирами, расположенное на за…
€ 1,053,794
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 69,375
Квартира 1 спальня в Трипимени, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трипимени, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 44,117
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Pelagos Beachfront Residences, Villa No. 3A (Ammos) is a unique 3 bedroom villa next to a 5-…
€ 700,250
Вилла 1 комната с furnishings в Пила, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Пила, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Enalia Beach Residence эксклюзивный проект из 16 вилл, предлагающих самые высокие стандарты …
€ 2,890,000
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2023 Realting.com

International Real Estate Platform

Рейтинг 4.9 / 5:
982 голоса
Visa
Visa Secure
MasterCard
MasterCard Check
Belkart
Belkart Pass
Apple Pay
G Pay
BePaid
Mir