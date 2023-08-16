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Коттеджи в Kiti, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Meneou, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€ 400,000
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