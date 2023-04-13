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Купить дом с бассейном на Кипре

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1 265 объектов найдено
Дуплекс 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 148,500
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 262 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 262 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 436 м²
€ 3,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 5 спаленв Кипр, Кипр
Дом 5 спален
Кипр, Кипр
6 Количество комнат 475 м²
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 175 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 512 м²
€ 1,350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 340 м²
€ 2,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 156 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 6 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 532 м²
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 634 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 314 м²
€ 2,750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 375 м² Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 254 м²
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 254 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Лакатамия
Лация
Эпископи
Никосия

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