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Купить дом с видом на море на Кипре

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1 141 объект найдено
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 436 м²
€ 3,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 5 спаленв Кипр, Кипр
Дом 5 спален
Кипр, Кипр
6 Количество комнат 475 м²
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Кипр, Кипр
Дом 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 156 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 142 м²
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 6 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 532 м²
€ 2,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 634 м²
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 314 м²
€ 2,750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 285 м²
€ 2,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат 285 м²
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 485 м²
€ 2,718,000
Продается 1-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пейя
Героскипу
Ларнака
demos germasogeias
koinoteta chloraka
Никосия
Пафос
Chloraka
koinoteta agiou tychona
Empa
koinoteta empas
koinoteta mandrion
Neo Chorio
Polis Chrysochous
Строволос
demos mesa geitonias
koinoteta mouttagiakas
Гермасойя
demos agiou athanasiou
Никосия

Параметры недвижимости на Кипре

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