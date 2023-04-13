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Купить дом с видом на горы на Кипре

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436 объектов найдено
Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 6 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат 295 м²
€ 575,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 2 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
125 м²
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 285 м²
€ 880,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комнатав Лимасол, Кипр
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Дом 2 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 176 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 450 м²
€ 2,200,000
Продаётся уникальная вилла, расположенная в районе Агиос Тихонас, всего в 900 м от отеля Fou…
Дом 5 спаленв Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат 500 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пафос
Лимасол
Пейя
Героскипу
Ларнака
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Никосия
Пафос
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Empa
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Строволос
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Гермасойя
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Никосия

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