Купить дом с видом на горы на Кипре

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Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат
440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
662 м²
€ 2,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
8 Количество комнат
295 м²
€ 575,000
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
880 м²
€ 2,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
180 м²
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
125 м²
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
322 м²
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
1 167 м²
€ 11,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
230 м²
€ 900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
360 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
285 м²
€ 880,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
621 м²
€ 2,929,780
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
176 м²
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
450 м²
€ 2,200,000
Продаётся уникальная вилла, расположенная в районе Агиос Тихонас, всего в 900 м от отеля Fou…
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
500 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
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Регионы с недвижимостью на продажу
Пафос
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Ларнака
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koinoteta chloraka
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Chloraka
koinoteta agiou tychona
Empa
koinoteta empas
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Строволос
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koinoteta mouttagiakas
Гермасойя
demos agiou athanasiou
Никосия
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