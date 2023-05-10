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Виллы с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
9
Лация
4
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
€ 245,000
Вилла 7 спален в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 4,550,000
Вилла 6 спален в Deftera, Кипр
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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