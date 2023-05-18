ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
51
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Виллы
Виллы с видом на море в Никосия, Кипр
Строволос
9
Лация
4
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 комнат
Лимасол, Кипр
5
258 м²
€ 1,449,711
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
85 м²
1/2
€ 216,382
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Geri, Кипр
4
177 м²
€ 258,309
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
160 м²
€ 138,707
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1
63 м²
€ 116,373
One bedroom apartment for sale under construction in Strovolos area - Nicosia province, with…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
€ 349,541
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Mesogi, Кипр
3
3
240 м²
€ 1,600,000
Этот бутик-разработчик из 3 роскошных вилл с 3 спальнями может похвастаться впечатляющим рас…
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2
100 м²
€ 154,241
Luxury two bedroom apartment for sale in Latsia area - Nicosia province, with 79 sq.m. inter…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
3
2
179 м²
€ 1,405,000
Необыкновенное развитие изысканного дизайна - захватывающий панорамный вид на море и прибреж…
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3
190 м²
€ 276,760
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с крытыми комнатами…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Лимасол, Кипр
6
3
3
€ 610,000
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1
12/1
€ 2,200,000
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL