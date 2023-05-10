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Виллы с видом на горы в Никосия, Кипр

Строволос
9
Лация
4
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Deftera, Кипр
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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